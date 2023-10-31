الأمم المتحدة تطالب بفتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة

اعتبرت الأمم المتحدة إن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر يتطلب وجود أكثر من معبر حدودي وإن معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل هو الوحيد المجهز لاستيعاب ما يكفي من الشاحنات.

واوضحت مسؤولة المساعدات البارزة بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي ليزا دوتن بانه "من الضروري وجود أكثر من نقطة دخول إلى غزة إذا أردنا إحداث الفارق.. كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة هو المعبر الوحيد المجهز للتعامل بسرعة مع عدد كبير بما فيه الكفاية من الشاحنات".

وكانت تتحدث نيابة عن منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث الموجود في إسرائيل للعمل على زيادة حجم المساعدات.

وذكرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين الأسبوع الماضي إنه يتعين على كل شاحنة تفريغ حمولتها عند نقطة تفتيش لفحصها بحثا عن أسلحة وذخيرة محتملة قبل معاودة تحميلها عند اكتمال التفتيش.

وبدأت شاحنات المساعدات تدخل إلى غزة من مصر الأسبوع الماضي بوتيرة بطيئة عبر معبر رفح، وهو المعبر الرئيسي الذي لا يقع على الحدود مع إسرائيل. وأصبح المعبر النقطة الرئيسية لدخول المساعدات منذ أن فرضت إسرائيل "حصارا كاملا" على القطاع ردا على هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية من غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة مرارا إن هذه الشحنات غير كافية بالنسبة لما يحتاج إليه السكان المدنيون في غزة والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة بات أكثر من مليون منهم بلا مأوى بسبب القصف الإسرائيلي.