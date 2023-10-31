البيت الأبيض: بدائل الإنفاق على إسرائيل وأوكرانيا "مدمرة" للأمن القومي

اشار البيت الأبيض الى إن البدائل التي يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إليها محل النفقات الخاصة بإسرائيل وأوكرانيا ستكون "مدمرة" للأمن القومي الأميركي. واوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "تسييس مصالح أمننا القومي أمر غير بناء، المطالبة ببدائل عن تلبية احتياجات الأمن القومي الأساسية للولايات المتحدة، مثل دعم إسرائيل والدفاع عن أوكرانيا من الفظائع والإمبريالية الروسية، ستكون بمثابة خروج عن العملية الطبيعية المشتركة بين الحزبين، ويمكن أن تكون لها آثار مدمرة على سلامتنا وتحالفاتنا في السنوات المقبلة".

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