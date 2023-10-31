الصفدي: استمرار الحرب على غزة يدفع المنطقة إلى "الهاوية"

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أن استمرار الحرب على قطاع غزة ستؤدي بالمنطقة إلى "الهاوية".

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي بالعاصمة عمّان، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون، الذي يجري زيار رسمية غير محددة المدة إلى المملكة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا خلال اجتماعهما "الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين".

وأكد الصفدي على "ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على غزة، والتي إن استمرت ستؤدي بالمنطقة إلى الهاوية"، محذراً من انعكاساتها "الخطيرة" على أمن المنطقة.