عمرو أديب عن منتقدي فعاليات موسم الرياض: اللي عايز يفضل في حزن براحته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على الانتقادات الموجهة للسعودية بسبب الإصرار على إقامة فعاليات الموسم الرابع لموسم الرياض للترفيه، وعدم إلغائها بسبب أحداث غزة.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين: "الحرب مطولة والحياة بتمشي.. اللي عايز يفضل في حزن براحته.. وإقامة موسم الرياض لا يعني أن السعودية تخلت عن القضية".

وأضاف مقدم الحكاية: "مشكلتنا كعرب هي التخوين في وقت الحرب عكس الغرب كلهم وراء نصرة تل أبيب.. وفيه دول مش وراها غير النهيق ولا تفعل شيئا"، متابعًا: مش عارف إيه اللي في الفن عيب، أو قبيح؟، هو الفن بقى حاجة قبيحة أوي كده.

وأكمل أديب: "هوا ماتش كورة والناس تحضر يكون حلو وماتش ملاكمة يقولك عيب كده، ولما مهرجان الجاز يقام في مصر لم يعترض أحد، إحنا أساتذة في التخوين".