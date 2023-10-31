تعليق عمرو أديب عن طلب حمدين صباحي دخول المساعدات إلى غزة في حراسة الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي عمرو أديب طلب حمدين صباحي بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة في حراسة الجيش المصري، مضيفا انت ان مكانش ليك هيبة ولا كلمة مكانش حد عبرك ولا المساعدات دخلت.. المصريين كان عندهم صبر على الوقاحة الاسرائيلية.

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الاثنين، أن حمدين صباحي يتحدث في الوقت الحالي عن ضرورة تأمين المساعدات خلال دخولها إلى غزة، "هو لو المساعدات مش متأمنة كانت هتدخل إزاي، هو المساعدات دخلت ازاي يا حمدين، لو مكنش لمصر هيبة وليها كلمة مكنش حد عبرنا، ولا حد كان دخل حاجة".

وتابع عمرو أديب، أن مصر تتحدث في الوقت الحالي وتتحدث للتأكيد على أن سيناء مصرية، ولا مجال لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أراضي مصر، وأراضي سيناء بالتحديد، "إحنا مش عاوزين نتصرف بشكل يندم عليه الشعب والدولة كلها".

واستكمل، أن بعض الشباب المتحمس والمواطنين المتعاطفين بقوة مع القضية الفلسطينية قد يتأثر بمثل تصريحات حمدين صباحي، ولذلك يجب أن يتم التعامل بواقعية، بدلا من التصريحات السينمائية التي ليس لها أي واقع على الأرض.