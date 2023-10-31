مندوب الأردن بمجلس الأمن: لن تتوقف أعمال القتل طالما تسمع إسرائيل من البعض تبريرات لجرائمها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال السفير أيمن الصفدي مندوب الأردن لدى مجلس الأمن، إنه لابد من هدنة إنسانية فورية ومستدامة في غزة تقضي إلى وقف الأعمال العدائية.

وتابع مندوب الأردن لدى مجلس الأمن: "لا بد من هدنة إنسانية فورية ومستدامة في غزة تقضي إلى وقف للأعمال العدائية، إضافة إلى أنّ استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ينذر بخطر توسعها في المنطقة".

وأشار مندوب الأردن لدى مجلس الأمن: "لا بد من هدنة إنسانية فورية ومستدامة في غزة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية، كما أن الحرب على غزة دخلت مرحلة جديدة تنذر بمزيد من الدمار والقتل ضد سكان القطاع".

وأضاف مندوب الأردن لدى مجلس الأمن: "لن تتوقف أعمال القتل طالما تسمع إسرائيل من البعض تبريرات لما ترتكبه من جرائم، كما أن التهجير القسري جريمة لا يمكن أن يمر بسلام".