شكرا لقرائتكم خبر عن القرم.. الجيش الأوكراني يعلن ضرب قاعدة دفاع جوي روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الأوكراني، يوم الاثنين، إنه ضرب قاعدة دفاع جوي روسية في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، في هجوم شنه بطائرات مسيرة وصواريخ.

وجاء في بيان صحفي صادر عن القوات المسلحة الاوكرانية، إطلاق النار بنجاح على أحد أهداف الدفاع الجوي ذات الأهمية الاستراتيجية، على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، والتي ضمتها روسيا في عام 2014.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هناك موقعًا بالقرب من بلدة أولينيفكا، تعرض للقصف بصواريخ من طراز "أتاكمس" الأمريكية، ما أدى إلى إصابة 17 جنديًا وإلحاق أضرار بخمس مركبات.

موسكو لم تؤكد التقارير

ولم تؤكد موسكو تلك التقارير بشكل رسمي. ومع ذلك، نشر حاكم مدينة سيفاستوبول الساحلية المعين من قبل موسكو ميخائيل رازفوزاييف، عبر تطبيق "تليجرام" يوم الاثنين، أن قوات "أسطول البحر الأسود" تصدت ليلًا لهجوم بطائرة مسيرة قبالة الساحل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إنه جرى اعتراض 8 صواريخ كروز من طراز "شادو ستورم" فوق شبه جزيرة القرم في هجوم آخر في منتصف يوم الاثنين تقريبًا.

وأضاف رازفوزاييف، أنه جرى اعتراض "هدفين" فوق سيفاستوبول.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 57 عامًا في ساقه جراء سقوط الحطام.