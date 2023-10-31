"كتائب القسام": استهدفنا 6 آليات إسرائيلية بالقذائف والعبوات الناسفة في غزة

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا اشتبكوا بالأسلحة الرّشّاشة مع ​القوات الإسرائيلية​ المتوغّلة في محور جنوب ​غزة​، واستهدفوا 4 آليّات ب​قذائف​ "الياسين 105" والعبوات النّاسفة". وذكرت "أنّها استهدفت دبّابةً وجرّافةً إسرائيليّتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتَي "الياسين 105".

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