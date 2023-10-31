رئيس وزراء ‎العراق بحث مع نظيرته الإيطالية بالتطورات في غزة: لموقف دولي يمنع تمدد الصراع

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ​العراق​ي ​محمد شياع السوداني​، في بيان، أنّ "السّوداني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة الوزراء الإيطاليّة ​جورجيا ميلوني​، جرى خلاله بحث العلاقات الثّنائيّة بين البلدين الصّديقين، وسبل تعزيزها، فضلًا عن متابعة التّطوّرات الإقليميّة والدّوليّة؛ إثر العدوان الصّهيوني على ​قطاع غزة​".

وأكّد السوداني، خلال الاتصال، أنّ "المنطقة تمرّ بمنعطف خطير، ينذر بتفاقم واتساع الصّراع، وأنّ ما حصل في 7 تشرين الأوّل الحالي هو نتاج سنوات من الظّلم والقتل وعدم احترام العهود والمواثيق الدّوليّة، وحرمان ​الشعب الفلسطيني​ من أبسط حقوقه في العيش الآمن".

وجدّد "موقف العراق الثّابت والمبدئي من الحقّ الفلسطيني"، مشيرًا إلى "الحاجة الكبيرة إلى موقف مسؤول من ​المجتمع الدولي​ والدّول العظمى، كي تتدارك الأزمة الإنسانيّة وتمنع تمدّد الصّراع، بما يؤثّر على إمدادات الطّاقة، ويضيف حربًا جديدةً إلى الحروب والصّراعات الحاليّة". وشدّد على "ضرورة فتح الممرّات الآمنة لوصول المساعدات الانسانيّة والطبيّة إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفًا مأساويّة".

من جانبها، أعربت ميلوني عن قلق ​إيطاليا​ إزاء الأحداث في غزّة، كاشفةً عن "اهتمام حكومة بلادها بجهود خفض التّصعيد".

كما أثنت على "جهود الأجهزة الأمنيّة العراقيّة في حفظ الأمن والاستقرار"، لافتةً إلى "علاقة الشّراكة الاستراتيجيّة الّتي تجمع العراق وإيطاليا".

وأفاد المكتب الإعلامي بأنّ "خلال الاتصال، قدّمت ميلوني دعوةً إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة ​روما​، ووعد السّوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة".