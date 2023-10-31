الجيش الروسي أعلن صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

أعلن رئيس المركز الصّحافي لمجموعة قوّات "الغرب" التّابعة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي زيبينسكي، أنّ "في السّاعات الـ24 الماضية، خلال العمليّات القتاليّة في اتجاه كوبيانسك، تمكّنت وحدات المجموعة العسكريّة 'الغرب' باستخدام نتائج ضربات الطّيران ونيران المدفعيّة، من صدّ 9 هجمات من قبل فرق الهجوم التّابعة للفرق الميكانيكيّة 54 والكتيبة المدرّعة 57 بالقوّات الأوكرانيّة، في مناطق سينكوفكا وتينكوفكا".

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