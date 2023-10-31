الخارجية الصينية: سنستمر بالدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحقيق تسوية شاملة

أشار مساعد وزير الخارجيّة ​الصين​يّة نونغ رونغ، خلال منتدى شيانغشان الأمني، إلى أنّ الصين ستستمرّ في دعم التّسوية وإجراء المفاوضات السّلميّة، وتحفيز الدّول المعنيّة على تعزيز الثّقة المتبادلة في مجال الأمان، وحلّ التّناقضات والاختلافات من خلال حوار صريح وتفاعل.

وبالنّسبة للأزمة الأوكرانية، أكّد أنّ الصين ستلتزم بتعزيز التّسوية وإجراء المفاوضات، داعيةً جميع الجهات إلى تعزيز وقف إطلاق النّار وتخفيف التّصعيد، وخلق ظروف لاستئناف المفاوضات.

وفيما يتعلّق بالصّراع ال​فلسطين​ي- الإسرائيلي، لفت نونغ رونغ إلى أنّ الصين ستستمرّ في دفع الأفرقاء نحو وقف فوري لإطلاق النّار والأعمال العسكريّة، بهدف تجنّب الكارثة الإنسانيّة، وإعادة قضيّة فلسطين إلى المسار الصّحيح، لتنفيذ خطّة "دولتين لشعبين"؛ وستسعى أيضًا إلى تحقيق تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأمد.