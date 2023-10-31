17 قتيلا و73 مفقودا إثر غرق مركب في نهر بشمال شرق نيجيريا

أعلن رئيس الفرع المحلّي لوكالة إدارة الطّوارئ النّيجيريّة، لادان أيوبا، "مقتل 17 شخصًا، إثر غرق مركب كان على متنه على وجه الخصوص تجّار محليّون، في نهر بولاية تارابا في شمال شرق البلاد يوم السّبت الماضي.
وأوضح، في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، أنّه "تم إنقاذ 14 راكبًا. كان هناك 104 أشخاص على متن المركب"، كاشفًا أنّ "73 شخصًا فُقدوا في الحادث". وحذّر في الوقت نفسه من أنّ هذا الرّقم ليس دقيقًا، بسبب عدم وجود قائمة بالركاب.
ويُعتبر النّقل النّهري في نيجيريا وسيلة نقل أساسيّة، لكنّ الحوادث تكثر في الممرّات المائيّة الّتي عادةً ما تفتقر إلى التّنظيم، وبخاصّة خلال موسم الأمطار.
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