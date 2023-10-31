البنك الدولي: أسعار المواد الغذائية مستمرة بالارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم

كشف ​البنك الدولي​، في تقريره الشّهري عن ​الأمن الغذائي​، أنّ أسعار ​المواد الغذائية​ تستمرّ في الارتفاع، بوتيرة أسرع من ​التضخم​ في نحو 80 في المئة من دول العالم.

وتتجلّى هذه الزّيادة في الدّول الأكثر فقرًا أو النّامية، حيث تشهد 60 إلى 80 في المئة منها ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية بأكثر من 5 في المئة، وقد تتجاوز الزّيادة 10 بالمئة في العديد منها.

وأكّد البنك الدولي أنّ ارتفاع أسعار ​المنتجات الغذائية​ داخل ​الاتحاد الأوروبي​ بدأ في التباطؤ. ومع ذلك، يمثّل الغذاء 40 في المئة من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك الأوروبي.

وقد ارتفعت أسعار الذرة على أساس سنوي بنسبة 28 في المئة، بينما ارتفعت أسعار ​القمح​ بنسبة 35 في المئة. أمّا ​الأرز​ الّذي يُعدّ غذاءً أساسيًّا في العديد من البلدان الأقل نموًّا والنّامية، فقد ارتفع سعره بنسبة 39 في المئة على أساس سنوي.

وأبدى البنك الدولي قلقه إزاء الوضع في ​قطاع غزة​، حيث كان 63 في المئة من السكّان يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع النّزاع المسلّح بين إسرائيل وحركة "حماس" في 7 تشرين الأوّل الحالي.