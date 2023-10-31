العدوان الإسرائيلي في يومه الـ 25.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة والمقاومة تتصدى لمحاولات توغل شمالي القطاع

لليوم الـ 25 على التوالي، واصل طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة، ليل الاثنين/الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.



وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "أصيب عشرات المواطنين في قصف جوي ومدفعي نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على معظم مناطق القطاع".



ونقلت "وفا" عن مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب القطاع، بـ"سقوط شهداء أطفال وعدد من الإصابات بعد استهداف منزل لعائلة حجازي غرب المدينة".



ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عمارة سكنية من أربعة طوابق من على رؤوس ساكنيها تعود لعائلة حبيب على مفرق حبيب في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط مناشدات بسرعة وصول مركبات الإسعاف لوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وهم تحت الركام.



وحسب "وفا"، "قتل 13 شخصا جميعهم من النساء والأطفال بعد استهداف منزل في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة".



وقصفت طائرات حربية إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما وقعت إصابات عقب قصف منزل لعائلة الرقب في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.



وقصفت المدفعية بشكل عنيف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، وشرق جباليا وبيت حانون، والشيخ زويد شمال القطاع بعشرات القذائف الصاروخية، سقط منها على المنازل وأوقعت قتلى وجرحى.



وقصفت الطائرات بالصواريخ منطقة الأبراج السكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أوقع إصابات.



وانتشل مسعفون ومواطنون 18 قتيلا وعدد من المصابين بعد قصف منزل لعائلة أبو شمالة في منطقة الزوايدة وسط القطاع نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، وفق "وفا".



المقاومة تتصدى لمحاولات توغل



وفي حين يبدو جيش الاحتلال ماضيا في توغلاته البرية على الأرض في مؤشر لتوسيع معلن لحربه البرية، تتصدى المقاومة لمحاولات جيش الاحتلال التوغل براً، مستهدفة قواته في أكثر من محور مع مواصلة ضرب مستوطنات ومدن في الداخل الفلسطيني المحتل برشقات صاروخية.



وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف قوة راجلة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم، بقذائف الهاون.



في الأثناء قال مصدر في المقاومة الفلسطينية لـ"العربي الجديد"، إن عناصر المقاومة "تتصدى منذ ساعات الصباح لقوات العدو التي تحاول التقدم في محاور شمالي قطاع غزة، في شمال غرب بيت لاهيا، شرق وشمال بيت حانون، وشرق جباليا".



وأشار إلى أن "جيش الاحتلال يستخدم غطاء نارياً كثيفاً من الجو والبر في محاولات تقدمه".



ولفت المصدر، إلى أن جيش الاحتلال قام بتعزيز آلياته العسكرية في المناطق الحدودية، قائلاً: "نخوض حرباً معه في المناطق التي يحاول التوغل فيها".



وأضاف: "نستخدم مضادات الدروع وقذائف الهاون لإسناد عناصرنا المشتبكين مباشرة مع قوات الاحتلال".



الأناضول+ العربي الجديد

