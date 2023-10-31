شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة مناخ الاستثمار بإتاحة مستلزمات الإنتاج.. أبرز مكاسب القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء القانون رقم 173 لسنة 2023، باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ويأتي مشروع القانون لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار؛ وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية.

وتتمثل مكتسبات مشروع القانون، والذي جاء في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد:

-تحقيق الإصلاح المتكامل ومواجهة المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

-عالج الصعوبات التى تعاني منها المشروعات الصناعية من خلال تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج.

-يسهم في تشغيل المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

-تصدى للمشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم.

ونص القانون على أنه استثناءً من الفقرة الأولى من البند (ثانيا/ هـ) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين، على ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.