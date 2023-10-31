شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: مصر تتعامل بحكمة بالغة فى جميع التحديات لحماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، أن الأوضاع أصبحت مشتعلة فى المنطقة ومصر أصبحت محاطة بالمخاطر من جميع الاتجاهات، حيث إن هناك تحديات لكن رغم ذلك تسعى مصر إلى الحفاظ على الأمن القومي بكل حكمة.

وأضافت رشدي، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الأمر لم يقتصر فقط على الحرب على غزة، فنجد فى الغرب الصراع الدائر فى ليبيا والجماعات المسلحة، وفى الجنوب الصراع الموجود فى السوادن والذي أدي إلى تفاقم الأوضاع وعدم الاستقرار.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة هذه التحديات، وأن الحل والحيد لمواجهة هذه التحديات هي الاصطفاف خلف القيادة السياسية، وأن نكون على قلب رجلاً واحد، معربة عن ثقتها الكبيرة فى قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية فى تخطي هذه الأزمات.

وأكدت النائبة مي رشدي، أن مصر والقيادة السياسية تتعامل مع كل ملف على حدة، وباحترافية شديدة، لافتة إلى أن مصر أصبحت لديها خبرة في التعامل مع التطورات الأمنية الجارية باعتبار أنها متواجدة في منطقة تشهد العديد من الأزمات.

وتابعت، أن الدولة المصرية قامت باتخاذ كافة التدابير والطرق المشروعة لحفظ الأمن القومي المصري، فتحركت في كافة الاتجاهات التي تمثل تحديا للأمن القومي، كما أنه تعاملت بحكمة بالغة الدقة فى جميع الملفات.