أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا فتحوا النّار من أحد الكمائن باتجاه الآليّات المتوغّلة غرب منطقة التوام في شمال ​قطاع غزة​، واستهدفوا 3 آليّات إسرائيليّة بقذائف "الياسين 105". وكانت قد أفادت منذ بعض الوقت، بـ"أنّنا استهدفنا قوّة راجلة إسرائيليّة قرب ​معبر كرم أبو سالم​، بقذائف الهاون".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": استهدفنا 3 آليات إسرائيلية متوغلة في شمال غزة بقذائف "الياسين 105" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.