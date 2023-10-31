إعلام إسرائيلي: إشتباكات عنيفة ليل أمس بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي شمال وشرق غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنها "وقعت خلال الليل إشتباكات هي الأعنف بين المسلحين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال و شرق غزة". وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"، في بياناتها الليلية، أن "مجاهديها يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة". كذلك أعانت كتائب "القسام"، عن استهداف "دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105".

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