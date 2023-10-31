"النشرة": بدء تراكم النفايات في مختلف شوارع صيدا بعد توقف احدى الشركات عن جمعها

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "بدء تراكم النفايات في مختلف شوارع واحياء المدينة بعدما ابلغت حملة (الاوفياء لصيدا) الشركة التي تجمع وتنقل النفايات وقف مبادرتها ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة".

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