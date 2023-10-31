في صحف اليوم: الحدود الجنوبية تزداد اشتعالا وميقاتي يسعى بكل قوة لإبعاد الحرب عن لبنان

في ظلّ استمرار الحرب الدّمويّة الّتي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، لليوم الـ25 على التّوالي، وحالة عدم اليقين لما ستخبّئه المرحلة المقبلة من تطوّرات ومفاجآت، أشارت صحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "جبهة الحدود اللبنانية الجنوبية تزداد اشتعالا يوما بعد يوم، حيث واصَل "حزب الله" عملياته العسكرية ضد المواقع الاسرائيلية، واعلن امس استهداف ثكنة برانيت، والتجهيزات الفنية لموقع المطلة بالاسلحة المناسبة، وتحقيق اصابات فيه، وكذلك استهداف موقع بياض بليدا وحاميته وتجهيزاته الفنية والتجسسية. وايضاً التجهيزات الفنية في موقع رأس الناقورة البحري".

استبعاد المواجهة

وأكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ"الجمهورية"، "أنّها تستبعد احتمال تطور الامور على الجبهة الجنوبية الى حدود حرب واسعة"، لافتةً إلى أنّ "الحدود أصلاً في حالة حرب، والوقائع العسكرية التي تجري على الجانبين تبدو انها السقف الاعلى للمواجهات، ولا شيء اكثر من ذلك".

وركّزت على أنّ "الملاحَظ في هذا السياق، أن عمليات "حزب الله" دقيقة ومدروسة، وفي المقابل لا تبدو اسرائيل راغبة بحرب قاسية على الجبهة اللبنانية، ومستوياتها السياسية والعسكرية تعتبرها حرباً اصعب عليها أضعاف المرات من الحرب مع "حماس". اضافة الى ان كل الموفدين الغربيين الذين يزوروننا، يبدأون حديثهم معنا بأن اسرائيل لا ترغب بالحرب مع لبنان".

واعتبرت المصادر أنّ "عمليات "حزب الله" ومنذ اليوم الأول لانطلاقها، جاءت لتؤكد لإسرائيل جهوزيته الكاملة لمواجهة اي طارئ على الحدود، وليس من موقع المبادر الى فتح جبهة الجنوب، وقد تحمّلَ الكثير من سقوط عشرات الشهداء في صفوفه، وحافظَ على وتيرة العمليات التي بدأها ، ن دون ان يطور الامور الى مواجهة اعنف واوسع، لسبب اكيد وهو تجنيب المدنيين اي ضرر سواء في البلدات القريبة من الحدود او في مناطق اخرى".

وأوضحت أنّ "مسار الامور في غزة لا يبدو انه يستدعي فتح جبهة جديدة، فكما نرى جميعا انه رغم ضراوة القصف الذي تلقيه إسرائيل على غزة، لم تحقق شيئا سوى اغتيال الاطفال والنساء وهدم الابنية، بل انها تعجز عن القيام بالعملية البرية التي هددت بها، بما يُفاقم مأزقها مع "حماس"، وبما يعمّق اكثر ما يسود في الداخل الاسرائيلي من انقسامات ومشاحنات وارباكات جراء عملية "طوفان الاقصى"؛ والعدد الهائل من القتلى الاسرائيليين وكذلك الاسرى لدى حماس. في النهاية، تستطيع اسرائيل ان تقصف وتهدم بالطائرات، إنما على الارض لن تحقق شيئاً".

تحوّل

في السّياق، أفادت معلومات "الجمهورية" بانّ "وفد "حماس" الذي جالَ على بعض الشخصيات السياسية في الايام الاخيرة، قدّم صورة عن الواقع في غزة، والمجازر الفظيعة التي ارتبكتها اسرائيل في القطاع. امّا من الناحية العسكرية، فجزم الوفد بأنّ كل عمليات القصف من البرّ والبحر والجوّ على القطاع لم تؤثر على جهوزية المقاومة الفلسطينية، واستعداداتها ومعنوياتها وقدراتها. العدو يريد ان يقضي علينا، وينهي قضية الشعب الفلسطيني، لكن غزة عصيّة عليه، وقرار المقاومة ان تجعل غزة مقبرة للاسرائيليين، ولديها من المفاجآت ما يذهل العدو، وهو يعرف ذلك؛ ولذلك يحارب الابنية ويَستقوي على المدنيين ويُجزّر بالاطفال".

الأسرى يوقفون الحرب

من جهته، أشار سفير غربي، في حديث إلى "الجمهورية"، تعليقا على المشهد الذي يفترضه لمسار الحرب والنتائج التي ستنتهي اليها، إلى "أنّنا بالدرجة الأولى، نشدد على الا يبادر اي جانب لبناني الى توريط لبنان بهذه الحرب، وقد أرسلنا رسائل بهذا المعنى الى "حزب الله"، ولم نلقَ سوى جواب عام يفيد بأن اسرائيل هي عامل تهديد للاستقرار".

وركّز على أنّ "بالنسبة الى الحرب في غزة، الإسرائيليون كانوا واضحين في اعلان هدفهم بالقضاء على "حماس"، وهذا يشكل اولوية بالنسبة اليهم، وقادة اسرائيل تحدثوا عن حرب طويلة. ولكن الآن ثمة اولوية تتقدم على كلّ الاولويات الاخرى وهي موضوع الاسرى الاسرائيليين الذين يزيدون عن 200، والذي ارى انه قد يُعجّل بنهاية الحرب".

وبيّن السّفير أنّ "هذا الملف يشكل ثقلا هائلا على حكومة بنيامين نتانياهو، واهالي الاسرى يتحركون في وجهه، والمجتمع الاسرائيلي قلِق حيالهم، وبالتوازي مع المفاوضات التي تجري (بين الاميركيين والقطريين) لصياغة تسوية تُفضي الى الافراج عنهم. وسيكون هذا الملف ضاغطا في اتجاه وقف اطلاق النار ما يعني وقف الحرب، ويَلي ذلك عملية تبادل للاسرى بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

وأكّد أنّه "كلما طالت الحرب، فإنها قد تُلحِق بهذا الملف تأثيرات وحسابات قد تزيده تعقيدا، ولذلك ارى ان ملف الاسرى الاسرائيليين ضاغط جدا في الوقت الراهن لحسمه على وجه السرعة، وكما قلت لا يحتمل وقتا طويلا".

مساعي ميقاتي

لفتت مصادر حكومية لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "ميقاتي يسعى بكل قوة لإبعاد الحرب عن لبنان، ومن الطبيعي أن يستنهض كل الدول الصديقة لحمايته ودرء الاخطار عنه، وهذا الامر ليس عيبا"، داعيةً الى "وقف التجييش للحرب والشحن البغيض لدفع الامور نحو الهاوية، وتكرار مغامرات مدمرة لم تعد هناك قدرة على تحمّلها".

وذكّرت بأنّ "في الحرب السابقة، أعادت قطر اعمار العديد من المناطق اللبنانية التي هدّمها العدوان الاسرائيلي، فهل سأل من يعيب على رئيس الحكومة تحركه لحماية لبنان، مَن سيقوم بمهمة الاعمار هذه المرة، في حال كررت اسرائيل عدوانها وجرائمها في حق لبنان وأهله وجنوبه بشكل خاص؟".

السفير الروسي: نأمل أن لا تتوسّع الحرب في غزة

في السياق، علمت "الجمهورية" من مصادر اطّلعت على حركة السفير الروسي الكسندر روداكوف، الذي جال امس على رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، من ضمن جولاته منذ فترة على المسؤولين الرسميين والسياسيين، أنه "أطلعَ المسؤولين على موقف روسيا خلال سير مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، والاتصالات التي تجريها، مؤكداً ان موسكو تدعم الموقف العربي الداعي الى وقف الحرب الاسرائيلية على غزة ودعم النازحين، وتؤيّد حل الدولتين لتسوية الصراع في الشرق الاوسط".

وأفادت المعلومات بأنّ "البحث تطرّق الى سير المواجهات في الحدود الجنوبية، حيث عبّر السفير الروسي عن أمله في أن لا تتوسّع الحرب في غزة، مشدداً على ضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب".