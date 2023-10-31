في صحف اليوم: غير المُعلن بكلام نصرالله الجمعة مهم وباربرا ليف ستزور لبنان حاملةً "عصا وجزرة"

على بُعد أيّام قليلة من الكلمة المرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يوم الجمعة المقبل، لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "المعلن في اطلالة السيد نصرالله، الاولى منذ اندلاع حرب اسرائيل وغزة في 7 تشرين الاول، تأبين شهداء الحزب الذين سقطوا منذ اولهم في 9 تشرين الاول وبلغوا خمسين امس".

وأوضحت أنّ "غير المعلن لكنه المحسوب في ما سيتضمنه كلامه، تأكيده بضعة استنتاجات من الحرب الضارية لثلاثة اسابيع خلت. بدأت في القطاع وهددت بدقّ ابواب جنوب لبنان:

- اولها، مخاطبة نصرالله شهداء الحزب كإحدى ابرز الرسائل ان لم تكن الرسالة الرئيسية، وهي ان "حزب الله" في صلب المواجهة والحرب مع اسرائيل، ويدعو جمهوره الى ان يكون بدوره جزءاً لا يتجزأ منها. هو الذي يملك قرار النطاق الذي يذهب به الى اقصاه وتوقيته.

بعد سقوط شهدائه، أضحى معنياً مباشراً بظهوره امام جمهوره المعني اولاً بأولئك وبملاقاة الحزب في خياراته وصوابها، وامام الرأي العام اللبناني المنقسم على نفسه مما يفترض ان يقوم -او لا يقوم به "حزب الله"- قلقاً على مصير الكيان برمته، وامام الخارج الذي لا يتوقف إما عن تنبيهه من قرار خاطئ لا تريده السلطات ولا المجتمع اللبناني، وإما من المجازفة في فتح جبهة جديدة، وإما بتخويفه من الكلفة المحتملة.

- ثانيها، انهيار الخيارات المتوالية لاسرائيل مذ انتقلت الى رد فعل وحشي مشهود في غزة، رداً على هجوم 7 تشرين الاول. بعد اخفاق اول الاهداف وهو تهجير اهالي القطاع الى سيناء، يتأكد يوماً بعد آخر فشل الرهان التالي على حملة برّية واسعة النطاق عليه لاحتلاله وفرض طرد ابنائه منه.

- ثالثها، فشل الاعتقاد بأن في وسع الدولة العبرية ان تمضي مع "حماس" الى ما اخفقت فيه مع "حزب الله" في حرب تموز 2006، وهو خروجها من الحرب الضارية دونما تحقيقها الهدف الذي توخاه ذهابها اليها. بعدما فشلت عامذاك في القضاء على "حزب الله"، توشك على الوصول الى نتيجة مطابقة هي تعذر تصفيتها "حماس".

- رابعها، تأكيد المؤكد في موقف "حزب الله"، وهو عدم السماح بخسارة "محور المقاومة"، بما تعنيه الحرب الحالية مع اسرائيل على انها توطئة لما قد يليها. منذ اليوم الاول للحرب رام، وهو مغزى إشغاله الجبهة الشمالية لاسرائيل، انهاء حرب غزة بطريقة مطابقة لحرب تموز: وقف النار يثبّت القوى والاحجام والمعادلات".

وذكرت الصحيفة أنّ "ما لن يقوله نصرالله لكنه يدخل في صلب ظهوره الاعلامي، أمرين اثنين على الاقل: الاول عدم علمه المسبق بتوقيت هجوم "حماس" على غلاف غزة، رغم الاتفاق والتفاهم معها على رد فعل ما حيال ما تتعرض اليه غزة من حصار واستهداف اسرائيليين. في نهاية المطاف لم يكن ما حدث في 7 تشرين الاول "مؤامرة" اعدها محور الممانعة، وهو اكثر المعنيين بتسليح "حماس" وتدريبها ومدّها بالخبرات وتنظيم عقلها، لخوض حرب تحرير شاملة للاراضي المحتلة.

اما الثاني، فالتدرج المدروس لـ"حزب الله" في المواجهة مع اسرائيل، بدءاً بمزارع شبعا في القطاع الاوسط، ثم تمددها الى القطاعين الاوسط والغربي وصولاً الى إشعال جانبي الخط الازرق ، تسهيل ما كان يحظره قبلاً وهو اطلاق فصائل فلسطينية صواريخ الى الاراضي المحتلة".

توقيت خروج نصرالله عن صمته يُقلق "إسرائيل"

ركّزت صحيفة "الديار" على أنّ "الاعلان عن اطلالة السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل، لاول مرة منذ بدء "طوفان الاقصى"، جاء ليضيف فترة انتظار ثقيلة للغاية في كيان العدو وحلفائه في المنطقة والعالم، الذين بدأوا بطرح الاسئلة الصعبة حيال توقيت الاطلالة قبل مضمونها".

وأشارت إلى أنّه "لعل سؤال احد الدبلوماسيين الغربيين في بيروت لاحد كبار المسؤولين اللبنانيين عما سيحصل من اليوم الى الجمعة، يختصر حجم القلق من الغموض البناء الذي تدير به قيادة المقاومة الجبهة في الجنوب، والتي وصفها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بـ"الحكيمة" والعقلانية، على الرغم من اقراره بان لبنان لا يزال في "عين العاصفة".

"عصا وجرزة" أميركية

وأفادت "الديار" بأنّ "بالانتظار، زيارة تفقدية لوزير الدفاع الفرنسي غدا لكتيبة بلاده في "اليونيفيل، وسط قلق متصاعد حول امنها، بعد الموقف الفرنسي المتطرف في دعمه لإسرائيل، فيما تصل مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف الى بيروت، للقاء كبار المسؤولين السياسيين وقائد الجيش العماد جوزاف عون يوم غد الاربعاء، حاملةً "عصا وجزرة" بحسب مصادر دبلوماسية".

وبيّنت المصادر أنها "تحمل رسائل تحذير جدية من الادارة الاميركية لحزب الله، بعدم التدخل في الحرب الدائرة في غزة، وهي ستعيد التأكيد على الموقف الاميركي من خطر تمدد المواجهة الى لبنان، وستذكر ان اسرائيل لديها "الضوء الاخضر" بالدفاع عن نفسها، ولن تتأخر الولايات المتحدة في تقديم المساعدة الضرورية وباشكال متعددة هذه المرة؛ حيث لن يقتصر الامر على الدعم الدبلوماسي".

وأكّدت أنّ "هذه العبارة ستكون "الرسالة" الاخطر من الولايات المتحدة الاميركية، التي ستحمّل فيها الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية عما يمكن ان يحصل جنوبا، اي ثمة "شيك" على بياض يتجاوز الدعم الذي قدم في العام 2006".

وكشفت أنّ "في المقابل، ثمة "جزرة" في اليد الاخرى وعنوانها انطلاق عجلة الاتصالات السياسية والدبلوماسية لايجاد مخرج للأفرقاء كافة، تؤدي الى توقف المواجهة او الوصول في المرحلة الاولى لهدنة انسانية. ولهذا ستنصح ليف المسؤولين اللبنانيين الضغط على "حزب الله" لعدم رفع مستوى الضغط على اسرائيل، في وقت تتقدم به المساعي السياسية في الكواليس".

كما لفتت المصادر إلى أنّه "لم يتضح حتى الآن ما اذا كانت الدبلوماسية الاميركية ستحمل معها ضمانات الى بيروت، بعدم نية اسرائيل توسيع الحرب والقدرة على التعهد بعدم حصول ذلك، في ظل وجود اقتراحات جدية داخل الكابينت المصغر بضرورة توجيه ضربة الى "حزب الله"، لاقناع المستوطنين في الشمال بالعودة الى مستوطناتهم. علما ان واشنطن لا تزال غير مطمئنة من النوايا الاسرائيلية الراغبة في توريطها بحرب مع ايران".

ما قبل "الصمت وبعده"؟

في السياق، شدّدت الصحيفة على أنّ "المحطة الاهم ستكون يوم الجمعة، مع اطلالة كسر الصمت من قبل السيد حسن نصرالله، وجاء الاعلان عنها قبل ستة ايام ليزيد من الاسئلة في كيان العدو ولدى الدول الداعمة له، كما لدى الحلفاء، والكل ينتظر الاجابة عن السؤال الاهم متى ينضم الحزب للمعركة؟ وما هي "خطوطه الحمراء"؟ والاهم كيف سيتدخل؟ وما هي استراتيجيته للمرحلة المقبلة على الجبهة الجنوبية، التي لا تزال تتحرك ضمن قواعد اشتباك مضبوطة حتى الآن؟ طبعا لا اجوبة حاسمة حتى الآن، ولا يزال غياب الاجوبة جزء من الحرب النفسية التي يديرها

"حزب الله" ضد دولة الاحتلال".

وأوضحت أنّ "في كيان العدو، اصاب الارباك القيادة الامنية والسياسية، التي لم تصل بحسب الاعلام الاسرائيلي، الى معرفة ما يدور من افكار داخل رأس السيد نصرالله، ولماذا قرر الكلام يوم الجمعة؟ ولفتت الى ان "الرسالة" الاولى التي وصلت من خلال الفيديو القصير الذي ظهر فيه نصرالله، انه دخل الى الحدث بقوة، وهو اراد القول انه يسيطر على الوضع وسيرد في الوقت المناسب".