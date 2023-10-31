"حزب الله" نشر فيديو بعنوان "على طريق القدس" متوعدًا فيه الجيش الإسرائيلي "بالرّد الحاضر"

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو بعنوان "على طريق القدس" يعرض عدداً من المواقع الإسرائيلية التي تم استهدافها عند الحدود الجنوبية، متوعداً فيه الجيش الإسرائيلي "بالرَّد الحاضر".

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