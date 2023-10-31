«سرايا القــ . ــدس» تعلن استهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية شرقي رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت "سرايا القــ . ــدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية، برشقة صاروخية على أحراش صوفا شرق رفح.

وأكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أن العدو يرسم صورا وهمية عن محاولات التقدم في غزة، مؤكدا على أن المقاومة كبدتهم خسائر في العديد من المناطق أثناء محاولتهم التوغل بريّا.

وأضاف أبو حمزة: "أقول لأهالي المحتجزين لدينا إن حكومتكم تغامر بأرواح أبنائكم كسبا للوقت، وعلى العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة فكل دقيقة تمضي هي خطر على حياة أسراه".

وأشار المتحدث إلى أن المقاومة بكل فصائلها تواصل تسجيل الإنجازات.

وتابع: "نتصدى للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو، في محاولة لإعادة الثقة في فرقة غزة، كما تم استدراج جنود العدو إلى كمائن الرعب والموت في غزة".

وأوضح الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أن إنجازات المقاومة ستشهد تحولا على جميع الأصعدة والجبهات.