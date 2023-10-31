شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غزة - أ ف ب

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الثلاثاء، أنّ الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جداً من مستشفى القدس التابع له، والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي.

وقالت الجمعية في منشور بالإنجليزية على منصّة إكس: «قصفٌ مدفعي وجوي متواصل على منطقة تلّ الهوى في غزة حيث يقع مستشفى القدس، المبنى يهتزّ، والمدنيّون النازحون والطواقم العاملة يشعرون بالخوف والهلع».

وسبق للهلال الأحمر أن أعلن عن تعرّض نفس المنطقة لقصف مماثل مساء الأحد.

وكان مدير المستشفى بشار مراد قال لوكالة فرانس برس الأحد «تلقّينا اليوم تهديدات شديدة اللهجة من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس.. كونه سيتمّ قصفه».

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذه الدعوة بأنّها «مثيرة للقلق العميق»، مؤكّداً أنّه من المستحيل إخلاء مستشفى دون تعريض حياة المرضى للخطر.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصّة إكس «نكرّر القول إنّه من المستحيل إخلاء مستشفيات مكتظّة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر».

وبالإضافة إلى المرضى، يؤوي المستشفى 14 ألف نازح لجأوا إليه هرباً من القصف الإسرائيلي، وفقاً للهلال الأحمر.

وتتّهم إسرائيل حماس بأنّها تستخدم مستشفيات لإخفاء أسلحتها ومقاتليها، لكنّ الحركة الفلسطينية تنفي ذلك.