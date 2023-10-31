شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 أشهر في الفضاء.. عودة 3 رواد صينيين إلى الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد 3 رواد فضاء إلى الأرض اليوم الثلاثاء، بعد مهمة استغرقت 5 أشهر على متن محطة الفضاء الصينية.

وجرى إبطاء كبسولة العودة للمركبة الفضائية شنتشو 16 (السفينة السحرية)، بواسطة مظلة كبيرة، وهبطت بالقرب من ميناء جيوتشيوان الفضائي في صحراء جوبي، وفقًا لصور حية من التلفزيون الحكومي.

إرسال طاقم جديد

وكان رواد الفضاء تشو يانجتشو وجوي هايتشاو والقائد جينج هايبنج انطلقوا إلى الفضاء في 30 مايو، وقبل عودتهم إلى الأرض، غادر طاقم جديد مكون من 3 أفراد إلى محطة الفضاء تيانجونج (القصر السماوي)، على متن المركبة الفضائية شنتشو 17 يوم الخميس الماضي.

كان هذا ثاني تغيير للطاقم منذ تشغيل المحطة بالكامل في وقت سابق من هذا العام، والمهمة الفضائية الثانية عشرة للبلاد في عام 2023.

وتمضي الصين قدمًا في برنامجها الفضائي، وعلى غرار الولايات المتحدة، يريد الصينيون إرسال رواد فضاء إلى القمر مرة أخرى، ومن المقرر أن تكون أول مهمة مأهولة إلى القمر للصين في عام 2030.