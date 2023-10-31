المتهم بطعن طفل إلينوي يدفع ببراءته

ابوظبي - سيف اليزيد - دفع رجل يبلغ 71 عاماً متهم بقتل طفل طعناً حتى الموت، ببراءته من التهم الموجهة إليه في الجريمة التي وقعت في ولاية إلينوي.

ويواجه جوزيف تشوبا تهماً بالقتل والشروع في القتل وجرائم كراهية على صلة بالجريمة التي وقعت في 14 أكتوبر وأسفرت عن مقتل الطفل وديع الفيوم البالغ ست سنوات وإصابة والدته حنان شاهين (32 عاماً) بجروح خطيرة.

ودفع تشوبا ببراءته من كلّ التّهم الموجّهة إليه لدى مثوله الاثنين أمام محكمة في إلينوي قررت تمديد توقيفه حتى الثامن من يناير، موعد الجلسة المقبلة.

ووفقاً لمكتب مأمور الأمن (شريف) في مقاطعة ويل، أنّ تشوبا وهو مالك المنزل الذي تقطنه شاهين، طعن الطفل 26 مرة.

ودان الرئيس الأميركي جو بايدن الجريمة التي وصفها بأنها "عمل كراهية مروع" و"يتعارض مع قيم" الولايات المتحدة.