شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الشرفى لـ"الكرامة": مصر تتعامل بموقف مسئول تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، الموقف المصري الرسمي تجاه التصعيد العسكري الجاري بغزة، بالموقف المسئول الذي يراعي كل الاعتبارات الداخلية والخارجية، مشيدا بما يعمل عليه من أجل الحفاظ على سيادة مصر وأمنها القومي وعدم التورط في أفعال غير مسئولة.

وأعتبر في تصريح لـ"الخليج 365"، أن ما تقوم به إسرئيل من همجية ووحشية يحتاج إلى مزيد من التعقل وعدم الاستجابة لدعوات من شأنها الاندفاع وتهدد بخروج الأمور عن السيطرة، مثمنا الضغط الدبلوماسي والسياسي المصري لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية لابناء الشعب الشقيق والحرص على تبني موقف جماعي عربي لوقف التصعيد بغزة .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا فى القضية الفلسطينية، وأن مصر حريصة على لعب دور إيجابي فى إطار أن فهم الاستقرار مهم جدًا للمنطقة وللدولة.

جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسى، أمس السبت، بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة.

وأعرب الرئيس السيسى عن ترحيبه بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار العربي لوقف النار فى غزة، بأغلبية الدول الأعضاء، قائلًا:" نحن بحاجة لأن نسجل بتقدير القرار الذي صدر من الجمعية العامة أمس بضرورة وقف إطلاق النار وعقد هدنة".