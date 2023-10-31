الناطق العسكري الإسرائيلي: سنرد على كل محاولة للإضرار بنا وعلى كل خلية تحاول الدخول إلى إسرائيل

أكد الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، انه "سنرد على كل محاولة للإضرار بنا وعلى كل خلية تحاول الدخول إلى إسرائيل"، مشيرا الى ان "قتالا ضاريا يدور في غزة والموقف يتطلب منا الصمود والصبر".
وكشف هاغاري انه "تم حتى الآن إبلاغ عائلات 315 جنديا قتيلا"، لافتا الى ان "الحرب طويلة وهناك أهداف سوف نحققها".
واعلن هاغاري انه "رصدنا هدفا يقترب من إيلات ولم يشكل تهديدا على المدنيين".
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