"النشرة": اتساع رقعة القصف الإسرائيلي على مناطق جنوبية ليلًا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، بأنّ "​الجيش الإسرائيلي​ صعّد من اعتداءاته ليلًا وفجر اليوم على الجنوب اللّبناني، ونفّذ سلسلة غارات توسّعت رقعتها، وشملت منطاق عدّة منها بلدة ​برعشيت​، الّتي تُستهدف للمرّة الأولى منذ بدء التّصعيد".

وأوضح أنّ "مسيّرة إسرائيليّة ألقت صاروخًا على منزل في برعشيت في عمق قضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط"، وذكر أنّ "​الطيران الحربي الإسرائيلي​ شنّ غارات على الوادي الممتد بين ياطر و​زبقين​ وخراج ​طير حرفا​ وشيحين، كما ألقى ليلًا قنابل مضيئة على الحدود الجنوبيّة. وسُمع فجر اليوم دوي انفجار عند الحدود".