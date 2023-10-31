"النشرة": اتساع رقعة القصف الإسرائيلي على مناطق جنوبية ليلًا

أفاد مراسل "الخليج 365" في الجنوب، بأنّ "الجيش الإسرائيلي صعّد من اعتداءاته ليلًا وفجر اليوم على الجنوب اللّبناني، ونفّذ سلسلة غارات توسّعت رقعتها، وشملت منطاق عدّة منها بلدة برعشيت، الّتي تُستهدف للمرّة الأولى منذ بدء التّصعيد".
وأوضح أنّ "مسيّرة إسرائيليّة ألقت صاروخًا على منزل في برعشيت في عمق قضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط"، وذكر أنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على الوادي الممتد بين ياطر وزبقين وخراج طير حرفا وشيحين، كما ألقى ليلًا قنابل مضيئة على الحدود الجنوبيّة. وسُمع فجر اليوم دوي انفجار عند الحدود".
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