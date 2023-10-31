أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على نحو 300 هدف خلال آخر 24 ساعة وقتل عددا من المسلحين

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قوّات مشتركة تابعة للجيش، بتوجيه من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكريّة، أغارت على نحو 300 هدف خلال آخر أربع وعشرين ساعة، منها فتحات مواقع إطلاق الصّواريخ المضادّة للدّروع والقذائف الصاروخية، وفتحات الأنفاق والمجمّعات العسكريّة التّابعة ل​حركة حماس​".

وأشار إلى أنّ "خلال نشاط القوّات البرّيّة، خاضت القوّات معارك عدّة مع مجموعات مخرّبين، الّتي أطلقت الصّواريخ المضادّة للدّروع أو نيران الرّشّاشات باتجاهها"، لافتًا إلى أنّ "القوّات قضت على مخرّبين، ووجّهت القوّات الجوّيّة من أجل تدمير أهداف وبنى تحتيّة إرهابيّة".