مكرزل لـ"النشرة" عن انتخابات "القوات" الداخلية: نسبة المشاركة جيدة ولا نحب "المسرحيات"

أعرب الأمين العام لحزب "القوات ال​لبنان​ية" إميل مكرزل، في حديث لـ"النشرة"، عن أمله في أن يكون ما قام به الحزب في انتخاباته الدّاخليّة، الّتي حصلت يوم الأحد الماضي، "أمثولة للدولة اللبنانية، أنّ بالإرادة والتّصميم نستطيع أن ننظّم انتخابات نيابيّة وبلديّة واختياريّة شفّافة وديمقراطيّة"، متمنّيًا أن "تحذو الأحزاب اللّبنانيّة حذو القوّات، وتنظّم انتخاباتها الدّاخليّة بكلّ شفافيّة وديمقراطيّة وبالطّريقة العصريّة".

ورأى أنّ "مع انتهاء الرّبع الأوّل من القرن الواحد والعشرين، وفي ظلّ التّطوّر التّكنولوجي، يجب ألّا تُجرى أيّ انتخابات في لبنان من دون الاعتماد على التّقنيّة الّتي تسهّل العمليّة الانتخابيّة، وتوفّر على النّاخب عناء الانتقال من منطقة إلى أخرى؛ خصوصًا في ظلّ الأزمات المعيشيّة الّتي نعيشها في لبنان".

وعن النّسبة الضّئيلة لاقتراع القوّاتيّين في لبنان والخارج، أوضح مكرزل أنّ "النّسبة قاربت السّتين بالمئة، وهي نسبة جيّدة وليست ضئيلة أبدًا، خصوصًا أنّ مراكز عدّة حسمت بالتّزكية".

وعن عدم ترشّح أحد لينافس رئيس الحزب ​سمير جعجع​ على رئاسة الحزب، لفت إلى أنّ "جعجع، بالنّسبة للقوّاتيّين الّذين يحقّ لهم التّرشّح والاقتراع، هو الرّمز لقضيّتهم، وما دام لا يزال أمينًا على القضيّة وعلى دماء شهداء القوّات، يبقى القائد والرّمز، ولا نحب "المسرحيّات" لنقول إنّ هناك من تجرّأ ونافس جعجع على رئاسة الحزب باسم الدّيمقراطيّة".