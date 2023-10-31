أدرعي: الجيش رصد هدفا جويا يقترب إلى إسرائيل ولم يشكل تهديدا أو خطرا على المواطنين

أفاد المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، بأنّ "متابعةً للتّقارير الأوّليّة، رصدت أنظمة الجيش هدفًا جوّيًّا يقترب إلى أراضي إسرائيل، حيث لم يشكّل أيّ تهديد أو خطر على المواطنين".

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن قيادة الجبهة الدّاخليّة في إسرائيل، تحذيرها من "تسلّل طائرة معادية" بالقرب من مدينة إيلات المطلّة على ​البحر الأحمر​.

وأشار "راديو إسرائيل" إلى أنّه "تمّ إسقاط طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر".

بدورها، ذكرت قناة "الحرة"، أنّ "صافرات الإنذار دوت في إيلات، بسبب إخطار حول دخول جسم طائر".