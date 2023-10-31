"فاينانشال تايمز": نتانياهو يسعى إلى إقناع أوروبا بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة

أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر، الى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر، لقبول اللاجئين من قطاع غزة".

وكشفت مصادر مطلعة على المناقشات"، لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "مقترح نتانياهو جرى تقديمه من خلال عدة دول، من بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة".

ولفتت الى أن "الدول الأوروبية الرئيسية، لا سيما فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، رفضت هذا الاقتراح ووصفته بأنه غير واقعي"، مشيرة إلى "مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول اللاجئين من غزة، حتى على أساس مؤقت".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد في وقت سابق من هذا الشهر، أن "بلاده ترفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية، أو عبر تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم".