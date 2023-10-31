قوى الأمن: توقيف شخص في المصيطبة سرق حقيبة مواطن في فردان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2023-10-22، ادّعى مواطن أنّ مجهولًا أقدم على سرقة حقيبته الّتي تحتوي أوراقه الثّبوتيّة ومبلغ 4230 دولارًا و9 ملايين ليرة لبنانيّة وأغراضًا خاصّةً، وذلك في محلّة ​فردان​- ​بيروت​؛ ثمّ لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على إثر ذلك، باشرت قطعات قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في موقع حصول عمليّة السّرقة ومحيطها. وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة والتّقنيّة، توصّلت ​شعبة المعلومات​، في خلال أقل من 48 ساعة، إلى تحديد هويّة مشتبهٍ فيه، وتبيّن أنّه يُدعى: "ب. غ." (من مواليد عام 1971، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "الأوامر أُعطيت إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتّنسيق مع القضاء المختص".

وكشفت المديريّة أنّ "بتاريخ 2023-10-25، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة ​المصيطبة​- بيروت"، مبيّنةً أنّ "بتفتيشه وتفتيش منزله، تمّ ضبط مبلغ 1800 دولار أميركي و5 ملايين ليرة لبنانيّة، محفظة جلديّة صغيرة ومسدّسين حربيَّين".

وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّ المبالغ الماليّة المضبوطة في منزله والمحفظة هي من المسروقات"، مفيدةً بأنّ "الأموال المضبوطة والمحفظة أُعيدت إلى المدّعي، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني؛ عملًا بإشارة القضاء المختص".