جمعية "الأرض" طالبت أصحاب معاصر الزيتون باتخاذ تدابير فورية لمعالجة ماء جفت الزيتون

أشارت "جمعية الأرض - لبنان"، إلى أنّه "تردُنا شكاوى من المناطق اللّبنانيّة كافّة، حول آثار معاصر الزيتون وتداعياتها على البيئة".
وطالبت أصحاب معاصر الزيتون بـ"اتخاذ تدابير فوريّة لمعالجة ماء جفت الزيتون، لما له من آثار سلبيّة على التّربة والمياه والتنوع البيولوجي"، داعيةً الوزارات المعنيّة إلى "القيام بواجباتها في معالجة هذه المشكلة البيئيّة".
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