"النشرة": الدوير تعاني من ازمة مياه خانقة بسبب عطل كهربائي طرأ على محطة الضخ للبئر الاتوازي

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، أن "بلدة الدوير تعاني من ازمة مياه خانقة بسبب عطل كهربائي طرأ على محطة الضخ للبئر الاتوازي الذي يغذي معظم احياء البلدة، منذ 10 ايام، ولم تثمر المراجعات ولا الاتصالات في الجهات المعنية في مصلحة لبنان الجنوبي في حل هذه المشكلة".

وتتضاعف معاناة النازحين من المناطق الحدودية بسبب الاعتداءات الاسرائيلية مع معاناة الاهالي، الذين اطلقوا صرخة مشتركة الى مدير عام مصلحة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر "للايعاز منه بحل سريع لمشكلة العطل الكهربائي على محطة الضخ في حي بير زبيب، والتي مضى عليها عشرة ايام".