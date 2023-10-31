الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد كتيبة بيت لاهيا في "حماس" بغارة جوية

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة تمكّنت بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات والشاباك، من قتل قائد كتيبة بيت لاهيا في حركة "حماس" نسيم أبو عجينة، الّذي أرسل منفّذي الهجمات الّتي وقعت في السّابع من تشرين الأوّل نحو كيبوتس إيرز ونتيف هعاسارا".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "أبو عجينة شغل في الماضي منصب قائد القوّة الجوّيّة في "حماس"، ولعب دورًا في تطوير القدرات المسيّرة والطّيران الشّراعي في حماس"، مشدّدًا على أنّ "قتله بمثابة ضربة ملموسة لنشاطات الحركة، بهدف تشويش النّشاطات البرّيّة للجيش".
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