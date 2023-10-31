وزير الخارجية العماني: لإجراء تحقيق ومحاكمة إسرائيل على استهداف المدنيين في غزة

دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي المجتمع الدولي لإجراء تحقيق ومحاكمة إسرائيل على استهداف المدنيين في غزة.

في مقابلة مع وكالة الأنباء العمانية، اعتبر البوسعيدي إن "التاريخ علمنا أن الدفاع عن النفس لا يبرر الإبادة الجماعية واستهداف الأبرياء"، مشيرا الى ان "منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان في القطاع جريمة بموجب القانون الدولي".

طالب البوسعيدي بإطلاق عملية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين "تشمل جميع الافرقاء دون إقصاء"، بما فيها حماس.

وشدد على أن بلاده ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل "لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع".

ورأى "العمل العسكري الحالي لإسرائيل لا يعد إجراء ضرورياً للدفاع عن النفس لأن جميع الدول تُدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسياتهم".