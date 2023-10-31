«خطأ قد يؤدي إلى صدع استراتيجي بين تل أبيب والقاهرة».. خطة لمخابرات إسرائيل حول غزة وسيناء

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن صياغة وزارة حكومية إسرائيلية لمقترح لنقل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى شبه جزيرة سيناء.

وذكرت الوكالة أن التقرير، الذي وضعته وزارة الاستخبارات الإسرائيلية كتدريب افتراضي أو ورقة المفاهيم، استنتاجاته تعمق المخاوف المصرية والعربية القائمة منذ أمد بعيد بأن إسرائيل تريد تحويل غزة إلى مشكلة لدول الجوار الفلسطيني، وأحيت ذكريات النكبة لدى الفلسطينيين، عندما تم اجتثاث مئات الآلاف منهم من جذورهم، سواء فروا أو أجبروا على ترك منازلهم خلال حرب عام 1948.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أن تاريخ الوثيقة يعود إلى 13 أكتوبر، أي بعد 6 أيام من عملية "طوفان الأقصى" وما تلاها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ونشرها لأول مرة موقع إسرائيلى محلى.

وفي الوثيقة، طرحت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، وهي وزارة تجري أبحاثا لكنها لا تضع سياسات، 3 بدائل من أجل تغيير الواقع المدني في قطاع غزة.

وبحسب الوكالة، فقد وصف واضعوا الوثيقة بديل "تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء"، بأنه الأكثر تفضيلا لأمن إسرائيل، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وأوضحت الوثيقة أنه تم اقتراح نقل المدنيين فى غزة إلى مدن خيام فى شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة لهم، وممر إنساني غير محدد.

كما سيتم، بموجب الاقتراح، إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع الفلسطينيين النازحين من الدخول. ولم يحدد التقرير ماذا سيحدث لغزة بعد إخلائها من سكانها.

من جانبه، علّق يويل جوزانسكي، الزميل بمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، قائلا إنه "لو كانت هذه الوثيقة صحيحة فإنها خطأ فادح قد يؤدي إلى صدع استراتيجي بين إسرائيل ومصر"، مؤكدا أنها تكشف جهلا واضحاً.

وأمس الإثنين، اعترفت السلطات الإسرائيلية لأول مرة بأن وزارة المخابرات صاغت مثل هذا الاقتراح، إلا أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلل من شأن هذا التقرير "ووصفه بأنه مجرد ورقة افتراضية"، وفقا لقناة "العربية".

جدير بالذكر أنه ومنذ الأيام الأولى للحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر، إثر عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، حذرت مصر من التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وتصاعدت تلك المواقف مع دعوة القوات الإسرائيلية سكان شمال غزة للنزوح إلى الجنوب وعدم العودة ما لم يتم إبلاغهم بذلك.