شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال ووسط إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن زلزالاً بقوة خمس درجات ضرب شمال ووسط إيران اليوم الثلاثاء.

وأوضح المعهد أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وفي وقت سابق تعرضت مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، لزلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن «الزلزال وقع عند الساعة الثانية و45 دقيقة عصراً، حيث شعر بارتداداته أهالي أغلب المناطق في محافظة أهواز نظراً لقوته».