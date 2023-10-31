شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اشتباكات حدودية.. وزير الأمن العام الصيني يزور ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يانغون - أ ف ب

يجري وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ، زيارة لميانمار لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، بعد اشتباكات عنيفة بين جيش ميانمار وجماعات مسلحة عند الحدود الصينية.

ونزح أكثر من 6 آلاف شخص خلال أربعة أيام من المعارك في شمال ميانمار، وفر مئات من بينهم إلى الصين، بحسب تقارير نقلتها الأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» أن وانغ شياو هونغ التقى وزير الداخلية التابع للمجلس العسكري اللفتنانت جنرال يار بياي في العاصمة نايبيداو.

وقالت الصحيفة الرسمية إنهما «ناقشا السلام والهدوء في المناطق الحدودية بين البلدين» والتعاون في مجال إنفاذ القانون والأمن، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وهاجمت جماعات مسلّحة الجمعة، قوات تابعة للمجلس العسكري الحاكم في ولاية شان التي من المقرر أن تقام فيها محطة لربط السكك الحديد بتكلفة تقدّر بمليارات الدولارات، في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، المشروع الضخم الذي أطلقته الصين لتطوير بنى تحتية في حوالي مئة بلد.

وأعلنت ثلاث جماعات هي «جيش تحرير تايونغ الوطني» و«جيش أراكان» و«تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي»، أنها سيطرت على عدد من المراكز العسكرية والطرق الرئيسية.

الجماعات الثلاث التي يقول محلّلون إن عديد مقاتليها يمكن أن يصل إلى 15 ألفاً، تقاتل الجيش بشكل منتظم سعياً للحكم الذاتي والسيطرة على الموارد.

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في العام 2021، تحالفت جماعات عدّة مع «قوات الدفاع الشعبي» في مواجهة المجلس العسكري.

ونشر «تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي» الاثنين صوراً تظهر مقاتليه يحتلون بلدة تشينشويهاو الحدودية.

وقال المجلس العسكري إن عشرة مواقع عسكرية على الأقل في مقاطعة شان تعرضت لهجوم منذ الجمعة.