شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة قتلى في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في فيتنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانوي - أ ف ب

قضى ثلاثة أشخاص في فيتنام بعدما تسببت أمطار مستمرة منذ أيام عدة في فيضانات مباغتة في وسط البلاد وشمالها، على ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

ويتعذر الوصول إلى بلدات عدة في ولاية ها تينه في وسط البلاد في حين تم حشد قوات الشرطة والجيش لإغاثة سكان المناطق المعرضة للخطر.

ويتواصل البحث عن امرأة تبلغ التاسعة والعشرين في الولاية نفسها على ما قالت دائرة مكافحة الفيضانات والعواصف في تقريرها الأخير.

وقد غمرت المياه مئات المساكن والحقول الزراعية وأجزاء من طرقات وطنية وخطوط السكك الحديد شمالي فيتنام وجنوبها.

وفي ولاية كاو بانغ في الشمال المحاذية للصين، قضى رجل في سقوط شجرة عملاقة على منزله خلال هطول أمطار غزيرة.

وأدت الكوارث الطبيعية، لاسيما الفيضانات وانزلاقات التربة إلى مقتل أو فقدان 136 شخصاً في فيتنام منذ مطلع السنة.

ويفيد علماء بأن الأحوال الجوية القصوى، تكثفت جراء الاحترار المناخي.