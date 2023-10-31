انت الان تتابع خبر تركيا تعلن تحييد قيادي في العمال الكردستاني شمالي العراق.. من هو "جاهد أكتاي"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة الأناضول التركية، أن الاستخبارات التركية أدرجت جاهد أكتاي الملقب بـ "حسين بيران"، المصنف على قائمة القائمة البرتقالية للأشخاص المطلوبين، إلى قائمة المطلوب تحييدهم كأولوية، بعد أن خطط للعملية التي قتل فيها 3 جنود وحارسين أمنيين عام 2016 بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد".وأضافت أن الاستخبارات تمكنت بعد جهود بذلتها من تحديد مكان أكتاي، وتحييده وعدد من العناصر كانوا معه أثناء قيامه بنقل أسلحة وذخائر للعناصر لتنفيذ عمل ضد قوات الأمن في منطقة عملية "المخلب – القفل" شمالي العراق.

وانضم أكتاي إلى صفوف "بي كي كي" عام 2008، وتواجد في منطقة جبال قنديل شمال العراق ما بين عامي 2009 و2012.

وفي الأعوام ما بين 2012 و2015، انتقل إلى منطقة "كاتو/ جيركا" وأصبح بعدها مسؤول الدعم اللوجستي للتنظيم في المنطقة.

وعام 2016 تولي أكتاي ما يسمى قائد وحدة كاتو المتنقلة، وأصدر الأوامر لزرع ألغام في طريق قافلة عسكرية للجيش التركي في قضاء "بيت الشباب" في شرناق، ما أدى إلى استشهاد 3 جنود وحارسين أمنيين.

وعام 2018 أصبح أكتاي مسؤول وحدة في منطقة مخمور العراقية، قبل أن يتولى المسؤولية المالية واللوجستية للتنظيم بمنطقة متينا شمال العراق، بحسب الأناضول.

