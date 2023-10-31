انت الان تتابع خبر هل وصل التوغل البري الإسرائيلي إلى وسط قطاع غزة.. خرائط تكشف ذلك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويروّج الاحتلال الإسرائيلي أنه نجح بالوصول إلى وسط قطاع غزة تمهيداً لفصل شمال القطاع عن المناطق الوسطى والجنوبية منه؛ حيث قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الأحد، إن قوات المشاة الإسرائيلية تقاتل حماس وجهاً لوجه شمال ووسط قطاع غزة وتضرب المباني التي يتحصّن بها مقاتلو حماس. لكن ما حقيقة ذلك؟

ما حقيقة التوغل البري الإسرائيلي في وسط غزة؟

بالتحقق من الفيديو الذي نشره الصحفي الفلسطيني يوسف الصيفي للدبابة الإسرائيلية التي قصفت سيارة مدنية فلسطينية، استطعنا تحديد منطقة استهداف السيارة على الخريطة، تقع المنطقة بالقرب من جحر الديك، على شارع صلاح الدين.



تبعد المنطقة عن الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة نحو 2.8 كيلومتر، وشرق المنطقة التي وصلتها الدبابة هي أراضٍ مفتوحة مليئة بالأراضي الزراعية، وبعيدة عن أماكن كثافة الأبنية السكانية. تبعد المنطقة عن الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة نحو 2.8 كيلومتر، وشرق المنطقة التي وصلتها الدبابة هي أراضٍ مفتوحة مليئة بالأراضي الزراعية، وبعيدة عن أماكن كثافة الأبنية السكانية.



تظهر الدبابة بالقرب منطقة جحر الديك، شرق محور شارع صلاح الدين، التي سبق أن وصلتها دبابات الجيش الإسرائيلي في حروب سابقة؛ مثل 2008-2009 و2014 لسهولة دخولها باعتبارها مناطق زراعية مفتوحة ومنبسطة وساقطة عسكرياً، وذلك بعد قصف محيط هذه المناطق بشكل كثيف خلال الأيام الماضية. تظهر الدبابة بالقرب منطقة جحر الديك، شرق محور شارع صلاح الدين، التي سبق أن وصلتها دبابات الجيش الإسرائيلي في حروب سابقة؛ مثل 2008-2009 و2014 لسهولة دخولها باعتبارها مناطق زراعية مفتوحة ومنبسطة وساقطة عسكرياً، وذلك بعد قصف محيط هذه المناطق بشكل كثيف خلال الأيام الماضية.

وتقول وسائل إعلام فلسطينية ومصادر محلية من داخل القطاع، إنه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع. حيث تحاول بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة الوصول لمحور شارع صلاح الدين انطلاقاً من الحدود بمنطقة جحر الديك بعمق 3 كيلومترات.



وأكد مراسل الجزيرة وائل الدحدوح أن عناصر المقاومة الفلسطينية يستهدفون دبابات توغلت بشارع صلاح الدين وسط اشتباكات عنيفة في المكان، مما يؤكد على جهوزية المقاومة المسبقة لهذا التقدم المتوقع. وأكد مراسل الجزيرة وائل الدحدوح أن عناصر المقاومة الفلسطينية يستهدفون دبابات توغلت بشارع صلاح الدين وسط اشتباكات عنيفة في المكان، مما يؤكد على جهوزية المقاومة المسبقة لهذا التقدم المتوقع. فيما أعلنت حكومة غزة في بيان رسمي انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من منطقة التوغل بشارع "صلاح الدين" شرق غزة وعودة حركة المواطنين لطبيعتها، تحت ضربات المقاومة، وأضافت: "الاحتلال يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع ولا يستطيع ذلك تحت ضربات المقاومة". وشارع صلاح الدين هو منطقة حدودية تبعد 3 كيلومترات تقريباً عن الحدود، ولا توجد فيه بنايات سكنية أو بيوت، بل هو عبارة عن أراضٍ فارغة أو زراعية غير مأهولة، والمكان الذي ظهرت فيه الدبابة الإسرائيلية يعتبر خاصرة ضعيفة جداً بالمفهوم العسكري والأمني. لذلك فإن ما يجري حتى اللحظة هو محاولة إسرائيلية جديدة لاقتحام قريب من الحدود، وسبق أن وصلت قوات الاحتلال إلى نفس المكان في حرب عام 2014 لكنه فشل بالعملية البرية في ذلك الوقت وتكبد خسائر فادحة على يد المقاومة.