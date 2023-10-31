انت الان تتابع خبر التميمي "يتهم" إدارة صندوق إعادة الإعمار بالتلكؤ والتقصير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التميمي في حديث لـ "الخليج 365"، إن "السبب في تلكؤ أغلب مشاريع صندوق إعادة الإعمار في أغلب المحافظات، يأتي لوجود شخص غير كفوء يعمل في إدارة الصندوق (لم يذكر أسمه)".

وأضاف التميمي، أن "عدم الإدارة الصحيحة للصندوق أثرت سلبا على سير عمل الخدمات في المحافظات وخاصة محافظة ديالى"، مشيرا الى "توقف العديد من المشاريع في ديالى بسبب عدم اهتمام هذا الشخص بمتابعة المشاريع وعدم استثمار موازنة الأمن الغذائي".