باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: لا إشارات إلى ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات “حسن عبد الحسين”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بكل قوتها بجوار إسرائيل في حربها على قطاع غزة المحاصر.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه لا يوجد إشارات أو دلائل حتى الآن تشير إلى فرصة لهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأفاد بأن الولايات المتحدة لا تمارس أية ضغوط على تل أبيب من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وبين أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا خاصة مع استمرار القصف العنيف على القطاع.