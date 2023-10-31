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كاتب سياسي: منع الماء والغذاء وقطع الكهرباء والوقود جزء من الضغط على حماس ودفع الكُتلة السكّانية للهجرة أو الفرار باتجاه مصر أو عبر البحر

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “خليل شاهين”، أن منع الماء والغذاء وقطع إمدادات الكهرباء والوقود عن قطاع غزة هو جزء من الضغط على حركة حماس.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن إسرائيل تهدف من هذا الحصار الذي فرضته على قطاع غزة، أن يتم دفع الكتلة السكنية الموجودة في الشمال للهجرة إلى الجنوب باتجاه مصر، أو الفرار عبر البحر.

وأوضح أن إسرائيل تريد جعل منطقة عزل آمنة بينها وبين القطاع في الشمال، من أجل تمشيط هذه المنطقة وتدمير الأنفاق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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