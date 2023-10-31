الكويت تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طالب ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بوقف إطلاق النار في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

جاء ذلك بعد أن وجه ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببدء دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة (البرلمان).

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وخلال كلمته، قال ولي العهد الكويتي، إن “دولة الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة من أحداث دامية مستنكرة اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم”.

وتابع “نؤكد موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونطالب بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية مؤيدين كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية”.

ولي عهد الكويت تطرق إلى الأداء الحكومي في بلاده، قائلاً إن “أداء الحكومة لم يحقق طموحات المواطنين رغم دعم القيادة السياسية لها”.

وأضاف سمو ولي العهد: «نستغرب ما صدر أخيراً من حكم المحكمة الاتحادية العراقية بشأن الادعاء بعدم قانونية اتفاق خور عبد الله المبرمة مع العراق العام 2012 ونؤكد ان هذا الحكم مخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية».