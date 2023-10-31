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مدير التعليم في نجران: تسجيل 800 مشروع للطلاب والطالبات في معرض “إبداع نجران 2024”

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير التعليم في منطقة نجران “منصور آل شريم”، أن وزارة التعليم تقوم بالإشراف على العديد من المشاريع والأنشطة الطلابية من أجل النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب والطالبات في كافة مناطق المملكة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه تم تسجيل 800 مشروع للطلاب والطالبات في معرض إبداع نجران 2024.

وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي بالإضافة إلى ثقل خبرات الطلاب لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الدولية والعالمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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