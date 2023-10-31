مدير التعليم في نجران: تسجيل 800 مشروع للطلاب والطالبات في معرض “إبداع نجران 2024”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير التعليم في منطقة نجران “منصور آل شريم”، أن وزارة التعليم تقوم بالإشراف على العديد من المشاريع والأنشطة الطلابية من أجل النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب والطالبات في كافة مناطق المملكة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه تم تسجيل 800 مشروع للطلاب والطالبات في معرض إبداع نجران 2024.

وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي بالإضافة إلى ثقل خبرات الطلاب لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الدولية والعالمية.