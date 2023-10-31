ولي عهد الكويت يستنكر العدوان الإسرائيلي: "تجاوز القوانين والمواثيق الدولية"

ياسر رشاد - القاهرة - استنكر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح “اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم”، وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات للتهجير القسري، التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية".

وقال الشيخ مشعل، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، الثلاثاء، إن "الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة، تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة، من أحداث دامية".

وطالب ولي عهد الكويت بوقف إطلاق النار في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكد على موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على "تأييد الكويت لكافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق الشرعية الدولية".

وي سياق متصل، أقلعت طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية ضمن الرحلة الثامنة للجسر الجوي الكويتي، اليوم الثلاثاء، متجهتين إلى مدينة العريش لإيصالها إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرة – التي تشمل 50 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية وأربع سيارات – استجابة لأوامر من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر والكويتية للإغاثة.

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